23 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шушу.

Главы государств и первые леди побывали в мечети «Саатлы», ознакомились с выставкой «Гейдар Алиев и Карабах» в Центре творчества, восстановленном Фондом Гейдара Алиева, обстрелянными армянами в Шуше во время оккупации памятниками Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли. После ознакомления с генеральным планом Шуши президенты и их супруги побывали на роднике «Натаван», посетили мечеть Юхары Говхарага, дом-музей Бюльбюля, усадебный комплекс Мехмандаровых и Джыдыр Дюзю.