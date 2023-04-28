Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в пятницу с визитом в Киев.

Как передает ТАСС, об этом сообщил новостной портал blesk.cz.

Главы обоих государств проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и встретятся с руководителями ее правительства. Этот совместный визит стали планировать сразу после избрания Павела в январе текущего года главой Чехии. По соображениям безопасности о сроках поездки заранее не сообщалось.

Чехия и Словакия оказывают Украине всестороннюю помощь. Их президенты в ходе визита намерены вновь выразить поддержку Киеву.