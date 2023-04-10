«Я высоко оцениваю результаты сегодняшних полноформатных переговоров. Эти переговоры подтвердили нашу совместную нацеленность на всестороннее укрепление двусторонних связей».

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Казахстана, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал в своем выступлении на пресс-конференции, организованной совместно с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 10 апреля.

«С Президентом Азербайджана Ильхамом Гейдаровичем мы обменялись мнениями по всем аспектам нашего сотрудничества в условиях взаимного доверия, уточнили позиции друг друга в ходе обсуждения вопросов, касающихся региональной и международной проблематики. Мы также обсудили перспективы и направления дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул глава Казахстана.