Обследование президента Бразилии Жаира Болсонару выявило необходимость возможной срочной операции. Об этом 14 июля заявили в пресс-службе президента.

«После обследования в HFA (столичном военном госпитале) в Бразилиа доктор Маседу, оперировавший президента после получения им ножевого ранения в результате покушения в 2018 году, диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будет проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Министр гражданской палаты генерал Луис Эдоардо Рамос, чьи слова приводит издание Folha de S. Paulo, заявил, что утром у президента были сильные боли, но ничего серьезного.

Ранее в этот день Жаира Болсонару госпитализировали с жалобой на боли в животе. Глава государства был помещен в больницу вооруженных сил страны, расположенную в бразильской столице Бразилиа. По данным местных СМИ, Болсонару утром почувствовал резкую боль в животе. (iz.ru)