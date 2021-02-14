Президентским советом Ливии временно будет руководить вице-премьер

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж на время своего отсутствия в Ливии поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad.

В документе, опубликованном Al-Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу «выполнять задачи и обязанности главы Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года». В распоряжении Сарражда отмечается, что полномочия Майтыга будут действовать «до его [Сарраджа] возвращения из поездки».

Al-Marsad не уточняет, куда именно и на какой срок направляется Саррадж. (ТАСС)