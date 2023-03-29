Перуанская прокуратура начала расследование в отношении президента страны Дины Болуарте и экс-главы государства Педро Кастильо по подозрению в отмывании денег и нарушениях при финансировании их предвыборной кампании.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральная прокуратура республики.

«Предполагаемые преступления совершены во время предвыборной кампании [партии] «Свободное Перу» в 2021 году», — говорится в сообщении.

Кастильо и Болуарте, которая выдвигалась вместе с ним в качестве кандидата в вице-президенты, подозреваются в «запрещенном финансировании политических организаций, отмывании денег и создании преступного сообщества». Расследование было начато после дачи показаний помощника экс-главы государства Энри Шимабукуро, который утверждает, что оплачивал расходы членов партии «Свободное Перу».

Болуарте уже является фигурантом расследования о гибели протестующих в ходе антиправительственных протестов.