Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Каоьюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту. Об этом сообщает издание err.ee.

Пыллуаас также усомнился в том, что российский президент сможет приехать в Эстонию и понадеялся, что он этого не сделает. «Мне очень жаль, что президент [Керсти Кальюлайд] вообще сделала этот шаг и позвала Путина», — сказал спикер парламента.

По его словам, встреча лидеров двух стран в апреле 2019 года не принесла никаких результатов. Кроме того, он предложил исходить из того, что Евросоюз и НАТО должны вести единую политику в отношении Москвы.

В ноябре глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая. «Решение должен принять президент, но я относился бы к этому с большой осторожностью», — сказал министр.

18 апреля 2019 года Керсти Кальюлайд впервые посетила Москву, где встретилась с российским коллегой Владимиром Путиным.