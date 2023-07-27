У Зимбабве нет необходимости в дополнительных поставках зерна. Об этом заявил президент страны Эммерсон Мнангагва, комментируя предложение президента РФ Владимира Путина бесплатно отправить в Африку продовольстве.

«Мы очень благодарны. Но у нас нет дефицита зерна в настоящий момент», — заявил Мнангагва в кулуарах форума Россия-Африка, который стартовал 27 июля в Санкт-Петербурге (цитаты по Reuters).

По словам Мнангагвы, Зимбабве обеспечена продовольствием, а предложение Путина лишь добавит зерно сверх того, что имеется.

Путин, выступая на саммите, сообщил, что Россия готова «в ближайшие три четыре месяца» на безвозмездной основе отправить 25-50 тысяч тонн зерна в шесть стран — Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею.

Все они кроме Сомали не голосовали в ООН за резолюции, осуждавшие вторжение России в Украину и требовавшие вывода российских войск. Кроме того, безопасность правительств Мали и ЦАР обеспечивает ЧВК «Вагнер». /moscowtimes.ru/