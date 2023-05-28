28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Музейного комплекса Оккупации и Победы в городе Лачин.

В районах Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах Азербайджана, освобожденных от тридцатилетней армянской оккупации, наши населенные пункты подверглась вандализму, было уничтожено наше историческое и культурное наследие. По поручению Президента Ильхама Алиева в районах и городах, освобожденных от оккупации, создаются музейные комплексы Оккупации и Победы. Один из таких музейных комплексов создается в Лачине.

Как сообщает АПА, министр культуры Адиль Керимли проинформировал главу государства о работе, которая будет проделана в комплексе.