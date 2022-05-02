Президент Венгрии Янош Адер выдвинул кандидатуру Виктора Орбана на пост премьер-министра на инаугурационном заседании парламента нового созыва в понедельник.

В Венгрии проходит инаугурационное заседание парламента нового созыва, на котором избранные депутаты приносят присягу и получают мандаты.

«На основании Конституции предлагаю новому Национальному собранию избрать Виктора Орбана на пост премьер-министра», — сказал Адер на заседании, трансляцию которого вел канал М1.

Если парламент переизберет Орбана, он станет премьер-министром в пятый раз в карьере и в четвертый раз подряд. Процедура выборов премьер-министра состоится через две недели.