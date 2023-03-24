Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в сентябре посетит Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, посетивший азербайджанскую выставку на мероприятии по случаю праздника Новруз, проходившем в парке «Новый Узбекистан» в Ташкенте, где также принимала участие азербайджанская диаспора, встретился с членами азербайджанской диаспоры. В ходе беседы Шавкат Мирзиеев сообщил, что в сентябре посетит Азербайджан и в рамках визита примет участие в церемонии открытия школы, строящейся узбекским государством в городе Физули.