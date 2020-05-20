Президент Украины заявил, что не является лоббистом интересов олигархов

«Я не являюсь лоббистом их (олигархов -ред.) интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они или боятся, или не хотят, или даже нет смысла в том, чтобы мне это предлагать. Где-то оно иногда пролазит, не без этого. Поэтому, когда меня спрашивают, почему вы кого-то уволили, то иногда по этим причинам», — заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.