Президент Украины посетил позиции украинских войск на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции военных в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие почтили минутой молчания память военных, погибших в ходе конфликта в Донбассе. Кроме того, Зеленский вручил военным государственные награды и подарки.

«Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили рост военной активности России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.