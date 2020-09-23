Президент Украины поделился в соцсетии постом об азербайджанском музее

Президент Украины Владимир Зеленский поделился постом в своем Твиттере о совместном проекте по созданию аудиогида на украинском языке в Азербайджанском национальном музее ковра.

Как сообщает #, взаимное соглашение по созданию этого аудиогида было достигнуто во время посещения Еленой Зеленской Азербайджанского национального музея ковра, в рамках визита Президента Украины и Первой леди страны в Азербайджан в декабре 2019 года.

В рамках проекта Елены Зеленской по распространению в мире украинского языка, а также применению аудиогидов на украинском языке в крупнейших музеях мира, созданный в Азербайджанском национальном музее ковра аудиогид был представлен в День Независимости Украины – 24 августа 2020 года.

Отрадно, что наряду с азербайджанским, русским, английским и французским языками Азербайджанский национальный музей ковра представлен также аудиогидом на украинском языке. Азербайджанский национальный музей ковра прилагает все усилия для того, чтобы как местное население, так и туристы получали самую подробную информацию о нашем музее.