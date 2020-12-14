Президент UFC встретится с Хабибом перед боем Макгрегора

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт встретится с российским бойцом смешанных единоборств (MMA) Хабибом Нурмагомедовым в начале 2021 года, сообщает BJ Penn.

По информации источника, президент UFC планирует встретиться с российским бойцом перед турниром UFC 257 в Абу-Даби, который должен состояться 23 января.

Отметим, что главным событием UFC 257 станет бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Напомним, что Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры 24 октября после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.