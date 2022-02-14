Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на полномасштабное восстановление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как сообщает Анадолу, на брифинге перед вылетом с двухдневным визитом в ОАЭ президент Эрдоган заявил, что сотрудничество между Анкарой и Абу-Даби окажет позитивное отношение на регион в целом.

Турецкий лидер напомнил, что товарооборот между странами по итогам 2021 года достиг 8 млрд долларов. «Безусловно, этот показатель не раскрывает потенциала экономических связей двух стран», — отметил он.

Эрдоган напомнил, что за последние годы турецкие компании-подрядчики реализовали в ОАЭ в целом 141 проект на 13 млрд долларов.

Президент добавил, что в повестке дня переговоров в Абу-Даби значится также обсуждение региональных проблем, в том числе напряженность вокруг Украины.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его супруга Эмине Эрдоган не будет сопровождать его в ходе визита в ОАЭ, потому, что пока не вылечилась от коронавирусной инфекции.

В программе официального визита президента Эрдогана значится посещение Абу-Даби и Дубая. Планируется к подписанию 12 документов.

Глава государства примет участие в Национальном дне Турции в рамках Всемирной выставки Dubai Expo.