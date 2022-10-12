Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В аэропорту Астаны главу государства встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

***12:36

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в среду в Астану для участия в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Анкары в Астану.

Президента в Международном аэропорту «Эсенбога» провожали губернатор Анкары Васип Шахин и другие полномоченные лица.

Эрдоганом в рамках визита в Казахстан сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын. (Анадолу)