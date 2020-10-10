Президент США выступит с обращением 10 октября

Поправившийся после заражения коронавирусом COVID-19 президент США Дональд Трамп намерен в субботу выступить в Белом доме с обращением.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет в субботу газета The Hill со ссылкой на источники в администрации президента.

Это будет первое публичное мероприятие, в котором Трамп примет участие после выявления у него COVID-19.

Предполагается, что он сделает заявление с балкона Голубой комнаты, и не будет тесно контактировать с людьми. Публика, перед которой он будет выступать, соберется на лужайке напротив.

Участникам мероприятия предстоит пройти проверку температуры, заполнить анкету, они обязаны не снимать маску в Белом доме, говорится в сообщении.

В минувший понедельник Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида, где он три дня лечился от коронавируса. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что президент завершил курс лечения от COVID-19, его состояние остается стабильным с момента возвращения в Белый дом, и что он может вернуться к публичным выступлениям в субботу.