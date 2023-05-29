Президент Словакии Зузана Чапутова призвала в понедельник к усилению борьбы с дезинформацией в киберпространстве, так как она подрывает демократию. Об этом политик заявила на открытии в Братиславе международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2023 (Globsec 2023).

«Организаторы ведущихся кампаний по дезинформации общественности злоупотребляют достижениями демократии. Прикрываясь свободой слова, они подрывают демократию», — приводит слова Чапутовой информационное агентство TASR.

По словам президента, дезинформация, расходящаяся в киберпространстве, угрожает стабильности политической системы Словакии. Чапутова не исключает, что европейским странам придется ужесточить контроль за содержанием в интернете.