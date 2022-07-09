Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уйдет в отставку с поста главы государства 13 июля. Об этом со ссылкой на спикера парламента страны Махинду Япу Абеивардену сообщил в субботу ланкийский новостной портал Newswire.

По этим данным, Раджапакса проинформировал спикера о своем соответствующем решении.

Также портал сообщил, что спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена направил в субботу официальное письменное извещение президенту страны Готабае Раджапаксе об итогах встречи лидеров всех политических партий, на которой они решили, что глава государства должен уйти в отставку.

В письме, копию которого публикует издание, перечислены четыре положения, принятые по итогам совещания. В частности, лидеры партий Шри-Ланки согласились с тем, что действующие президент Раджапакса и премьер-министр Ранил Викрамасингхе должны уйти в отставку, в этом случае спикер парламента становится временным президентом на не более, чем 30 дней. Парламент Шри-Ланки изберет президента на оставшийся срок. Также на совещании было решено назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время.