Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил спикеру парламента, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду спикер парламента Махинда Япа Абеивардена в своем заявлении.

«Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции», — приводит слова спикера газета Daily Mirror.

Спикер также сообщил, что президент проинформировал его о назначении премьер-министра исполняющим обязанности президента, поскольку сам президент «находится вдали от страны».