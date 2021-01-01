Президент Сербии запустил подачу газа из «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный газопровод из Болгарии в Венгрию, проходящий по территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Утром 1 января состоялся официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода «Турецкий поток». В мероприятии приняли участие российской посол Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович.

«Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу», — сказал Вучич, осмотрев газораспределительный узел в селе Господжинцы на севере страны и заслушав доклады сотрудников о готовности к пуску газа.

После этого газ пошел в систему.

«Турецкий поток» идет по дну Черного моря из Краснодарского края в Турцию, а затем в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Основная его ветка была открыта президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в январе 2020 года.