Президент поздравил генерала с победой

Верховный Главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев позвонил командующему силами специального назначения Хикмету Мирзоеву.

Как передает Report, Верховный Главнокомандующий поздравил Хикмета Мирзоева с освобождением города Шуша от оккупантов.

Глава государства передал поздравления военнослужащим, всему личному составу ВС Азербайджана, героически и храбро участвовавшему в освобождении города Шуша.

Генерал-лейтенант Х.Мирзоев от имени личного состава выразил глубокую благодарность Верховному Главнокомандующему. Он сообщил, что личный состав всегда готов выполнить приказ Верховного Главнокомандующего и оправдать его доверие.