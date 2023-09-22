Перед вступлением в Европейский союз (ЕС) Украине необходимо победить коррупцию и ввести климатическое регулирование, заявил президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future.

«Она [Украина] должна победить коррупцию. <…> Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование. Одним словом – добиться множества очень важных и очень трудных изменений», — заявил Дуда.

Как отметил польский лидер, Киев должен «собственными силами справиться с постсоветским наследием».(РИА Новости)