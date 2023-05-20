Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает #, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2023 года на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

В распоряжении говорится, что с 1 по 30 июля 2023 года должны быть уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.