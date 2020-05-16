Президент Перу отдал служебный самолет для борьбы с коронавирусом

Президент Перу Мартин Вискарра отдал свой служебный самолет для того, чтобы специалисты могли доставлять гуманитарную помощь в провинцию Лорето до окончания пандемии коронавируса, сообщает радио RPP.

«Я предоставил в распоряжение региона Лорето президентский самолет,», — сказал президент.

По словам радио RPP, в регионе Лорето остро недостает кислорода для аппаратов ИВЛ, а также медперсонала, оборудования и коек для пациентов с коронавирусом.

Всего, по официальным данным, в стране зафиксировано 84 495 случаев заболевания коронавирусом, умерли 2 392 пациента. (ТАСС)