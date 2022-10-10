Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Азербайджан и Армению к диалогу.

Выступая сегодня на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге, Тини Кокс призвал парламентариев из Азербайджана и Армении воспользоваться Ассамблеей в качестве форума.

Он также призвал парламентариев к диалогу с целью устранения разногласий по сложным и чувствительным вопросам.

Отметим, сегодня в первый день осенней сессии ПАСЕ было решено обсудить вопрос, связанный с военными действиями между Азербайджаном и Арменией. Вопрос будет обсуждаться сегодня во второй части сессии, примерно в 16:00 по французскому времени.