Президент обратился к международной общественности и Минской группе ОБСЕ

Продолжающаяся более 25 лет агрессия Армении против Азербайджана привела к оккупации около 20 процентов территории нашей страны. В результате более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. И историческая справедливость, и международное право говорят о том, что Нагорный Карабах — это неотъемлемая часть Азербайджана. Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским. С исторической точки зрения, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, — текст соглашения можно найти в интернете, — ничего не говорится об армянском населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять армян из Ирана и Восточной Анатолии в Карабахский регион Азербайджана. Таким образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической азербайджанской земле.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью в майском номере авторитетного российского журнала «Национальная оборона».

«Позднее, в 1918 году, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика, одним из первых ее указов был указ о передаче Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и объявлении его столицей Армении. Это тоже исторический факт. В 1921 году Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. О сохранении, а не передаче, как пишут некоторые армянские историки. Это – тоже исторический факт. Еще один исторический факт заключается в том, что в 1923 году Азербайджанская Советская Социалистическая Республика приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана.

И когда Азербайджан вступал в ООН, он вступал в рамках своей полной территориальной целостности. Решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в рамках территориальной целостности Азербайджана, принятого всем миром Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.

Если мы добавим сюда 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских сил с оккупированных территорий, резолюции международных организаций, таких как ОБСЕ, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европейский парламент и другие, и то, что ни одна страна не признала незаконное образование, так называемую Нагорно-Карабахскую республику, то видим, что решение конфликта должно быть в плоскости признания территориальной целостности Азербайджана и уважения его суверенитета. Армянские войска должны быть немедленно и безоговорочно выведены с оккупированных территорий, а беженцы и вынужденные переселенцы, изгнанные из этих земель, должны быть возвращены на свои исторические места проживания.

Оккупирован не только Нагорный Карабах. Оккупированы также прилегающие к нему 7 районов. В этих 7 районах армяне никогда не жили.

В связи с конфликтом должен также отметить, что недавно был нанесен очередной большой удар по армянской пропаганде и позиции Армении по этому вопросу в целом. На самом деле этот удар они нанесли сами себе. Конечно, наша целенаправленная деятельность, связи с международными организациями усилили этот удар. Речь идет о пресловутых «выборах» пресловутого «президента», проведенных в пресловутой «Нагорно-Карабахской республике». Эти «выборы» еще раз показали, что никто не признает этот незаконный режим военной хунты. После «выборов» ведущие международные организации не признали их, прозвучали открытые заявления об этом. С заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Россия, США, Франция. С заявлением выступили Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европейский Союз, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Европейский парламент. Все эти организации не признали данных «выборов» и еще раз показали, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Это еще раз продемонстрировало, — я говорил об этом, еще раз хочу сказать, — что Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!

Мы призываем международную общественность и страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ оказать серьезное давление на страну-агрессора, чтобы сдвинуть миротворческий процесс с мертвой точки», — сказал президент.