Президент «Наполи» поддержал Пепа Гвардиолу

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поддержал главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, который раскритиковал УЕФА и ФИФА за загруженность календаря команд.

«Я полностью согласен со словами Пепа Гвардиолы. Нельзя игнорировать национальные первенства и их болельщиков. Пеп Гвардиола на самом деле говорит: «Слишком много матчей, УЕФА и ФИФА убивают игроков».

Я говорю об этом с момента, когда пришел в футбол! Наконец-то появился умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола», – написал Де Лаурентис. (sports.ru)