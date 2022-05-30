Президент Молдовы Майя Санду сообщила в понедельник зарубежным послам, что обеспокоена ростом цен в стране, а также сложившейся ситуацией в энергосекторе.

«Сегодня я встретилась с послами государств-членов Европейского Союза, аккредитованными в нашей стране. Мы поделились своими опасениями по поводу энергосектора и роста цен, которые оказывают негативное влияние на население и экономику страны», — сообщила Санду на своих официальных страницах в социальных сетях.

Глава республики отметила, что несмотря на сложившиеся трудности власти намерены продолжить реформы в сфере экономики, юстиции и других областях. Также официальный Кишинев не откажется от курса евроинтеграции.