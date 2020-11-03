Президент Молдовы пригласил Майю Санду на дебаты

Президент Молдовы Игорь Додон пригласил на дебаты своего оппонента во втором туре президентских выборов — бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майю Санду, сообщает Агентство Анадолу.

Обращаясь к избирателям, Игорь Додон предрек стране «нестабильность» и «хаос» в случае победы Санду.

Глава государства призвал граждан учесть риски, стоящие перед страной.

«Прошу сотрудников моего избирательного штаба связаться с Санду и организовать встречу на нейтральной площадке. Нам есть о чем поговорить»,- сказал действующий глава государства.

Санду также обратилась к согражданам с просьбой о поддержке своей кандидатуры. «Вы хотите, чтобы мы избавились от коррупции и Додона, хотите наказать коррупционеров? Мы все этого хотим и можем сделать это с вашей поддержкой»,- сказала политик.

Санду также сообщила, что встретилась с лидером «Нашей партии» Ренато Усатым, который занял третье место в первом туре выборов, набрав 16,9% голосов избирателей.

«Мы очистим пост президента, а затем и парламент»,- пообещала Санду, отметив, что нынешний состав высшего законодательного органа страны не представляет волю народа и необходимо организовать досрочные выборы.

Помимо Усатого о поддержке Санду заявили председатель партии «Платформа достоинства и правды» (Platforma DA) Андрей Нэстасе, Октавиан Цыку из Партии национального единства (PUN), Тудор Делиу из Либерально-демократической партии Молдовы и кандидат от блока Unirea Дорин Киртоакэ.

Виолетта Иванова из партии «Шор», набравшая на выборах 6,49 голосов, пока не высказала конкретной позиции.

В первом туре выборов 1 ноября Санду набрала 36,16%, Додон – 32,61%. Второй тур выборов президента состоится 15 ноября