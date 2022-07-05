Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что начнет компанию по демонтажу статуи Свободы в Нью-Йорке, если основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа экстрадируют и осудят в США, передает РИА «Новости».

«Если его вывезут в Соединенные Штаты и приговорят к максимальному сроку и смерти в тюрьме, мы должны начать кампанию по демонтажу подаренной французами статуи Свободы, которая находится в Нью-Йорке, потому что она больше не символ свободы», — заявил он в рамках пресс-конференции в Национальном дворце.

Политик добавил, что собирается обсуждать этот вопрос на переговорах с лидером Соединенных Штатов Джозефом Байденом, напомнив, что ранее с просьбой о помиловании он обращался к Дональду Трампу.

17 июня глава МВД Британии Прити Пател приняла решение выдать США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. При этом суд посчитал, что экстрадиция не является репрессивной и несправедливой. 1 июля Ассанж подал апелляцию против экстрадиции из Великобритании.

Ассанж получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. В Штатах ему грозит до 175 лет тюрьмы за публикацию секретной информации.