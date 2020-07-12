Президент Мали распустил конституционный суд

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в субботу о роспуске конституционного суда в попытке успокоить крупные гражданские волнения в африканской стране, пишет агентство Рейтер.
Суд был в центре споров в течение нескольких месяцев, так как он отменил предварительные результаты парламентских выборов, вызвав протесты в нескольких городах.
«Я решил отозвать лицензии оставшихся членов конституционного суда… Этот фактический роспуск суда позволит нам со следующей недели попросить соответствующие органы назначить новых членов, чтобы реформированный суд мог быстро помочь нам найти решение проблем, возникших в результате выборов в законодательные органы», — заявил президент в вечернем телеобращении.
Как отмечает агентство, некоторые из девяти членов суда уже подали в отставку, а один из них скончался.(РИА Новости)