Президент Ливана заявил, что страна столкнулась с беспрецедентным экономическим кризисом

Ливан столкнулся с сильнейшим экономическим кризисом в результате взрыва в Бейруте. Об этом заявил в среду президент страны Мишель Аун.

«Мы переживаем беспрецедентный экономический кризис, — приводит его слова телеканал Al Arabiya. — Тот, кто стоит за взрывом, понесет самое суровое наказание».

Президент призвал всех ливанцев к солидарности и взаимопомощи, чтобы «вместе преодолеть катастрофические последствия [взрыва]». Ранее губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд сообщил, что нанесенный взрывом ущерб превышает $3 млрд, 300 тыс. ливанцев остались без жилья, разрушения от взрывной волны затронули половину столицы.

Ливан и без того переживает крайне тяжелую экономическую ситуацию. 7 марта премьер-министр республики Хасан Диаб объявил финансовый дефолт, когда Ливан оказался не в состоянии погасить задолженность по евробондам на сумму $1,2 млрд. Обесценивание более чем вдвое национальной валюты — ливанского фунта — повлекло за собой подорожание продуктов питания почти на 60%. Все это спровоцировало волну протестов в стране. Тяжким дополнительным бременем на экономику легла пандемия нового коронавируса. Присутствие в Ливане 1,5 млн сирийских беженцев обошлось стране еще в $40 млрд. В июне глава правительства признал, что попытки властей вывести страну из кризиса пока не возымели успеха.