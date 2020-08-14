Президент Литвы усомнился в легитимности Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его белорусского коллегу Александра Лукашенко нельзя считать легитимным главой государства.
Ранее Науседа предложил Минску создать национальный совет для диалога власти и общества, а также отказаться от использования силы против народа и освободить всех заключенных.

«Думаю, мы не можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси не было свободных демократических выборов», — сказал литовский президент в интервью телеканалу Sky News.

Науседа допустил введение санкций против Беларуси, но подчеркнул, что такое решение «отрицательно скажется на белорусском народе».
«Абсолютно необходимое условие для ведения нормальных отношений с Беларусью — это свободные выборы и логичный итог таких выборов… Мир и международное сообщество должно подключиться к разрешению этой ситуации и принимать активное участие в решении конфликта», — заявил литовский президент.
| 2020-08-14T10:03:16+04:00 14 августа 2020, 11:02|12345 (Пока оценок нет)
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