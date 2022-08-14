Президент Латвии Эгилс Левитс считает необходимым аннулировать уже выданные визы и виды на жительство россиянам, поддерживающим войну РФ против Украины. «Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам… создали риски безопасности и поспособствовали двуязычию. Пришло время провести ревизию последствий этой неудавшейся и опасной политики», — заявил он на встрече пострадавших от политических репрессий в Икшкиле.

По словам латвийского президента, в будущем виды на жительство не следует выдавать резидентам страны, намеревающимся принять российское гражданство. «Они должны будут покинуть нашу страну», — цитирует его слова издание Delfi.lv.