В этом году ожидается визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, выступая на совместном бизнес-форуме и экономическо-торговой миссии казахстанских товаропроизводителей в Азербайджане.

По его словам, в ходе визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе комплексной программы развития сотрудничества до 2026 года.

«В рамках визита будет подписано новое межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и ряд других документов», — сказал посол.