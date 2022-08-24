Находящийся в Азербайджане с официальным визитом президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 августа посетил Аллею шехидов.

В честь высокого гостя на Аллее шехидов был выстроен почетный караул.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил могилы героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины.

Президент Казахстана возложил венок к монументу «Вечный огонь».

В исполнении отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.

В заключение гость с самой высокой точки Баку полюбовался панорамой нашей столицы. Ему была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и созиданию.