В Казахстане назначены новый министр экологии и природных ресурсов, просвещения, индустрии и инфраструктурного развития, а также культуры и спорта.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, соответствующие указы подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так, министром экологии и природных ресурсов Казахстана назначена Зульфия Сулейменова, просвещения — Гани Бейсембаев, индустрии и инфраструктурного развития — Марат Карабаев, министром культуры и спорта — Асхат Оралов.

Кроме того, Токаев назначил Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра — руководителем аппарата правительства.