Президент Израиля Ицхак Герцог с супругой вылетели в ОАЭ с первым в истории государственным визитом, в ходе которого они встретятся с фактическим правителем страны, наследным принцем Мухаммедом бен Зейдом аль Нахайяном и проведут переговоры с представителями политических и бизнес-кругов, сообщила канцелярия президента еврейского государства.

«Впервые в истории президент Исаак Херцог и первая леди Михаль Херцог отправились сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с визитом по приглашению фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов и наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Зейда аль Нахайяна», — говорится в сообщении канцелярии.

По прибытии в ОАЭ президентская чета встретится с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зейдом. Затем Герцога с супругой примут на официальной церемонии в королевском дворце. Позже президент Израиля и первая леди примут участие в мероприятии с лидерами еврейских общин, проживающих в этой стране. В программе двухдневного визита запланированы также встреча с эмиратскими бизнесменами и открытие Герцогом национального дня Израиля на выставке Expo 2020 Dubai.

«Сегодня утром я отправляюсь в историческое путешествие в Объединенные Арабские Эмираты вместе с моей женой Михаль. Мы посетим Объединенные Арабские Эмираты после заключения мирного соглашения между Израилем и ОАЭ. Я несу с собой благословение мира и послание мира всему региону, народам региона. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост на благо народов региона», — сказал Герцог перед вылетом из Тель-Авива, слова президента приводит его канцелярия.

Герцог выразил благодарность наследному принцу за приглашение и смелость в заключении мирного соглашения с Израилем и сказал, что это «посылает всему региону сигнал о том, что мир является единственной альтернативой для народов».