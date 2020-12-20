Президент Израиля привился от COVID-19

Президент Израиля Реувен Ривлин привился от коронавируса в рамках первого этапа массовой вакцинации от COVID-19, которая стартовала в стране 20 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию президента.

«Президент приехал в больницу, чтобы поддержать вакцинацию медицинских бригад и воздать должное их замечательной работе в период борьбы с болезнью по всей стране», — сказали в канцелярии.

На первом этапе массовой вакцинации в Израиле прививку получают медицинские работники, студенты медвузов, сотрудники гериатрических центров, а также представители муниципалитетов и органов власти. Первым из граждан еврейского государства 19 декабря прививку получил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В начале декабря первая партия вакцин от COVID-19 американской компании Pfizer была доставлена в Израиль.