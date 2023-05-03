Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с визитом в Сирию.

Как сообщает #, в аэропорту Дамаска его встретили посол Ирана и официальные лица Сирии.

Раиси встретится с сирийским коллегой Башаром Асадом и другими официальными лицами.

Во время визита запланировано подписание политических, экономических документов и меморандумов между Ираном и Сирией.

В двухдневном визите Раиси сопровождают глава Аппарата президента Гуламхусейн Исмаили, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, министр обороны Мохаммад Реза Аштиани, а также министр нефти Джавад Оджи.

Это первый визит президента Ирана в Сирию после гражданской войны, начавшейся в 2011 году в Сирии.