Президент Ирана Ибрахим Раиси в рамках визита в Россию посетит Московскую соборную мечеть и встретится с мусульманским духовенством, передает РИА Новости.

«Будет двусторонняя встреча, также запланировано общение с муфтиями и имамами из разных регионов нашей страны», — сказал источник в Духовном управлении мусульман РФ.

Как заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Раиси выступит на пленарном заседании нижней палаты российского парламента в четверг. Телеканал «Россия 1» ранее сообщил, что президент России Владимир Путин на этой неделе проведет переговоры с иранским коллегой в Москве.