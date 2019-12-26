Президент Ирака подал в отставку

Президент Ирака Бархам Салех подал в парламент прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya.

Свое решение в послании к спикеру Совета представителей (парламента) он объяснил невозможностью исполнять в нынешних политических условиях свои обязанности. Кроме того, он отказался поручать формирование нового правительства Асааду аль-Идани, выдвиженцу от парламентского блока.

«Должность президента должна отвечать волеизъявлению народа, — приводит его слова телестанция. — Я прошу прощения за выдвижение кандидата на пост премьер-министра от партийного блока. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах подразумевает мою отставку». «Я не буду поддерживать вашего кандидата и лучше уйду со своего поста», — добавил он.(ТАСС)