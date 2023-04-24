Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 апреля принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.

Как сообщает #, на встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных областях, в том числе в военной сфере.

Стороны коснулись состоявшегося в апреле текущего года визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в нашу страну, отметили, что в ходе визита были проведены плодотворные обсуждения относительно дальнейшего расширения наших связей.

Глава Азербайджанского государства и министр обороны Грузии обсудили перспективы сотрудничества, вопросы региональной безопасности.