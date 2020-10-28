Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со спецпредставителем президента Ирана

28 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем президента Исламской Республики Иран, заместителем министра иностранных дел Сейедом Аббасом Аракчи.

Как передает АПА, президент Ильхам Алиев, приветствуя гостей, сказал:

— Добро пожаловать. Рад вас видеть.

Вот уже месяц, как идет война. Для нашего народа это – Отечественная война. Мы освобождаем наши земли от захватчиков. Это – восстановление международного права и исторической справедливости.

Сегодня несколько сел были освобождены от оккупантов. Однако Армения вероломными атаками берет на прицел наших мирных граждан. Несколько часов назад Барда подверглась серии ракетных обстрелов, в результате которых 21 гражданское лицо погибло, более 70 мирных граждан пострадали. Число погибших может возрасти.

Армения и вчера нанесла удар по Барде и вновь по гражданскому населению, в результате чего погибли четыре человека, в том числе семилетняя девочка. Армения, не способная устоять перед нами на поле боя, пытается нанести нам удар, остановить нас вот такими безнравственными действиями. Но это ей не удастся.

К тому же, Армения грубо нарушает прекращение огня, объявленное уже в третий раз и согласованное по ее же просьбе. В первый раз после принятия 10 октября в Москве известной декларации, не прошло и дня, как Армения со своей территории подвергла обстрелу баллистическими ракетами город Гянджа. Каждому известно, что именно Армения нарушила это прекращение огня, и в этот раз нарушила Армения. Ситуация, существующая сегодня в наших городах и селах, освобожденных от оккупации, вполне очевидна. Можно сказать, что все наши города и села разрушены. Могилы, исторические памятники, все здания разрушены. Словно эти земли находились под оккупацией дикого племени. Наши мечети разрушены и осквернены армянами. В мечети, разрушенной армянами в Зангиланском районе, они содержали свиней. Эти кадры есть в интернете. Вся планета, весь мусульманский мир видят, с какими извергами мы ведем войну. Но еще раз хочу сказать, что ничто не может нас остановить. Если Армения по доброй воле не покинет остальные оккупированные земли, то мы прогоним их и оттуда.

С чувством удовлетворения могу сказать, что азербайджано-иранская государственная граница полностью восстановлена. Я уже поздравил по этому случаю азербайджанский и иранский народы. Я дал указание нашей пограничной службе в скором времени создать всю охранную инфраструктуру границы. Эта работа уже началась. Это направление ирано-азербайджанской границы, как и все остальные направления, будет границей дружбы и братства.

Как вам известно, несколько лет назад был подписан ирано-азербайджанский договор о гидроузлах и водохранилищах Худаферин и Гыз галасы. Я дал указание правительству создать с нашей стороны рабочую группу. Прошу закрепить соответствующую структуру и с иранской стороны с тем, чтобы мы в скором времени обсудили данные вопросы и пришли к соглашению о совместной эксплуатации этого объекта.

Прошу передать уважаемому господину президенту Хасану Роухани мою признательность. За этот период он звонил мне. У нас состоялась очень хорошая беседа. Он вас командировал в Азербайджан, мы высоко оцениваем это. В последние годы ирано-азербайджанские связи стремительно развивались и достигли, как мне кажется, самого высокого уровня в истории. Все подписанные документы и достигнутые договоренности выполняются. Уверен, что наши связи, построенные на прочных исторических корнях, будут развиваться и впредь. Еще раз добро пожаловать.

Сейед Аббас Аракчи сказал:

-Господин президент, благодарю Вас за то, что уделили мне время.

Прежде всего хочу выразить Вам, азербайджанскому народу, Азербайджанскому государству соболезнование в связи с событием, приведшим к гибели гражданских лиц, мирных граждан в результате сегодняшней ракетной атаки на город Барда, а также в связи с людьми, ставшими шехидами. Вам тоже хорошо известно, что Исламская Республика Иран с первых дней выступала против оккупации территорий Азербайджана и поддерживала его территориальную целостность. Считаю своим долгом поздравить Вас с победами, одержанными в последние дни Азербайджанской армией на поле боя, освобождением части оккупированных территорий. Склоняю голову перед памятью всех шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

Передаю Вам горячие приветствия господина доктора Хасана Роухани.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и просил также передать его приветствия главе государства Ирана.