Президент Ильхам Алиев принял Александра Бортникова

18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации Александра Бортникова. Об этом сообщила пресс-служба главы азербайджанского государства.
А.Бортников передал главе нашего государства приветствия президента России Владимира Путина.
В ходе встречи были обсуждены нынешняя ситуация в регионе, урегулирование конфликта, выполнение пунктов трехстороннего заявления и было отмечено, что ситуация стабильная.
В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Азербайджаном и Россией.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия президента России, попросил передать ему свои приветствия.