5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.
Как сообщает #, глава государства и первая леди были проинформированы о реализуемых в селе Туг туристических проектах.
Президент Ильхам Алиев заложил здесь фундамент Административного центра и первого населенного пункта.
Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реконструкции полной средней школы в поселке Гадрут, приняли участие в церемонии закладки первого населенного пункта.
Глава государства и первая леди были проинформированы о Туристическом информационном центре.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра.
Глава государства открыл 8,2-километровый участок автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, Гадрутскую подстанцию «Говшаг» и Центр цифрового управления.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.
Глава государства открыл 12,3-километровый участок автомобильной дороги Физули-Гадрут, заложил фундамент села Дедели.