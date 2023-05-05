5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Ходжавендский район.

Как сообщает #, глава государства и первая леди были проинформированы о реализуемых в селе Туг туристических проектах.

Президент Ильхам Алиев заложил здесь фундамент Административного центра и первого населенного пункта.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реконструкции полной средней школы в поселке Гадрут, приняли участие в церемонии закладки первого населенного пункта.

Глава государства и первая леди были проинформированы о Туристическом информационном центре.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Административного центра.

Глава государства открыл 8,2-километровый участок автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут, Гадрутскую подстанцию «Говшаг» и Центр цифрового управления.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента села Пирахмедли Физулинского района.

Глава государства открыл 12,3-километровый участок автомобильной дороги Физули-Гадрут, заложил фундамент села Дедели.