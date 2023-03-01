Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ближайшие дни отправится в США. Она примет участие в 67-й сессии комиссии ООН о статусе женщин.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом она сообщила во время выступления на политическом форуме за гендерное равенство.

В состав комиссии входят 45 государств-членов ООН, избираемых сроком на четыре года.

Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.