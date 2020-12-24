Президент Грузии назначила Гахарию премьер-министром

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила Георгия Гахарию премьер-министром страны после того, как парламент выразил доверие обновленному правительству под его руководством. Как сообщает ТАСС, президент подписала соответствующий указ.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии назначить Георгия Гахарию премьер-министром Грузии», — говорится в сообщении.

Ранее грузинский парламент проголосовал за назначение премьер-министром страны Георгия Гахарию. До этого парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 90 мест из 150.

| 2020-12-24T23:31:06+04:00 24 декабря 2020, 23:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss